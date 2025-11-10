Sédhiou : un passager à bord d'un minibus interpellé avec 5 blocs de chanvre indien

Selon la Police nationale, cette interpellation fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état de la présence d’un individu connu du service en possession de drogue, se trouvant à bord d'un véhicule de transport en commun à destination de Sédhiou.

Un minibus en provenance de Dakar, après avoir fait escale au carrefour de Diaroumé (région de Sédhiou), a été contrôlé. Le suspect identifié se trouvait à son bord. La fouille du sac qu'il détenait s'est soldée par la découverte de cinq (05) blocs de chanvre indien, rapporte la Police.

Conduite au siège du service, la drogue pesée affichait un poids total de vingt (20 kg) de la variété dite « verte ».

Le suspect a été déféré devant le parquet et l’enquête suit son cours.

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Sédhiou a procédé, le 6 novembre 2025, à l’interpellation d’un individu.