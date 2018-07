Ségolène Royal au Cameroun pour appuyer le projet "Femmes et énergies durables"

L’ancienne ministre française de l’Environnement a foulé le sol camerounais mercredi le 11 juillet en soirée, dans le cadre d’une manifestation du comité national de pilotage du projet « Femmes et énergie durable ». Elle a été accueillie par la maire de Banganté Célestine Ketcha présidente du Réseau des femmes élues locales d’Afrique, et une poignée de femmes Maires du Cameroun.



C’est en sa qualité d’ambassadrice de "Alliance Solaire" créer en 2015 lors de la COP 21 que Ségolène Royal prendra part au deuxième comité de pilotage de ce projet. Une évaluation de la mise en œuvre depuis juillet 2017 du projet ainsi que les différents grands axes sans oublier une concertation avec les partenaires internationaux.



L’ouverture ce jeudi 12 juillet par le ministre de la Décentralisation et du Développement local est prévue dans l’une des cités de la région de l’ouest (Banganté) sous le patronage du préfet du Ndé (région de l’ouest). Les femmes maires se sont mobilisées massivement pour la réussite des travaux. Une phase cruciale s’annonce pour cette fin de mois de juillet dans la région du nord (Mayo-Oulo), du Nord-Ouest (Mbengwi), de l’Est (Angossas), du Centre (Afanloum) et du Sud (Mintom).