Séisme au Maroc: l'Etat du Sénégal invité à mettre en place "une cellule de crise"

Un commerçant sénégalais du nom de Medoune Mbaye Sall est compté parmi les victimes du séisme au Maroc. Des blessés également signalés du côté des ressortissants sénégalais. Une situation de panique qui pousse l'Horizon sans frontières a invité l’Etat du Sénégal à la mise en place d’une cellule de crise.





"Face au désarroi des ressortissants Sénégalais établis au royaume chérifien après le séisme qui a fait au moins plus 820 victimes selon un bilan provisoire, HSF invite l’Etat du Sénégal à la mise en place d’une cellule de crise avec un numéro vert", peut-on lire dans le communiqué de cette organisation non gouvernementale de défense des droits humains.



HSF dans son rôle de prévention, conseille de suivre les "instructions surtout en ce qui concerne les répliques ou secousses dans ce genre de situation".



L'Organisation ne manquera pas a exprimé "tout soutien et toute sa solidarité au roi Mohammed VI après ce drame qui endeuille tout le peuple marocain et fait à un élan de solidarité internationale."