Séisme de magnitude 6,7 dans le sud des Philippines (USGS), pas d'alerte au tsunami

Un puissant séisme de magnitude 6 s'est produit dans le sud des Philippines dimanche 7 février, a annoncé l'Institut américain de géophysique (USGS). Le tremblement de terre, de 24,6 km de profondeur, s'est produit à 12h22, heure locale (5h52 heure française) et son épicentre a été localisé à deux kilomètres à l'est de la ville de Magsaysay, sur la grande île de Mindanao, a indiqué l'USGS.La sécurité civile a fait état de fortes secousses dans la région mais a indiqué qu'aucune victime ni aucun dégât matériel n'ont été signalés dans l'immédiat.Fin janvier, un séisme de magnitude 7 avait également été enregistré au large du sud des Philippines, à environ 310 kilomètres au sud-est de Davao, une ville de l'île de Mindanao. Il n'avait pas fait de dégâts. Les Philippines se trouvent sur la "ceinture de feu du Pacifique", où la collision de plaques tectoniques provoque de fréquents séismes et une importante activité volcanique.