Séisme en Turquie et Syrie: le Khalife général des Mourides débloque 100 million CFA pour aider les victimes

Le Khalife général des Mourides a encore fait étalage de sa grande générosité à l'endroit de la communauté islamique. Serigne Mountakha Mbacké a débloqué une enveloppe de 100 millions FCFA pour venir en aide aux victimes du tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie au début du mois de février et qui a fait plus de 40 mille morts.



L'information a été livrée par son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr, lors d'une sortie samedi.