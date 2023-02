Séisme en Turquie : plus de 50 millions FCFA collectés, un maillot de Diouf, le grand boubou de Youssou Ndour vendus

L’Ambassade de la République de Türkiye au Sénégal a convié jeudi à une levée de fonds en faveur des victimes du séisme survenu le 6 février dernier. Des artistes et des footballeurs internationaux ont mis à contribution des œuvres d’art vendus aux enchères. Aujourd’hui, 43 556 personnes y ont trouvé la mort selon l’Ambassadeur Hatice Nur Sağman. Plus de 50 millions de francs CFA ont été récoltés. Un maillot de El hadi Diouf et le grand boubou de Youssou Ndour vendus.« La ville d'Antakya de la province de Hatay dans le sud de la Turquie et ses habitants sont parmi les plus durement touchés par le séisme. Une région de près de 16 millions d’habitants. Malheureusement à ce jour, 43 556 personnes y ont trouvé la mort. Ces chiffres date d’aujourd’hui. Plus de 80 000 personnes sont blessées. Il y a eu 500 000 sinistrés qui ont été évacués vers d’autres villes. L’État Turque a mobilisé toutes ces capacités d’intervention d’urgence, mais évidemment, nous avons besoin d’un soutien international. Parce que c’est une tragédie qu’on ne peut pas gérer à nous-même. Nous sommes ici ce soir pour apporter notre soutien aux victimes du séisme qui a eu lieu dans mon pays en Turquie. Je suis ici au Sénégal, il y a juste trois semaines. Depuis le début, le Sénégal était à nos côtés. Que ce soit le Président Macky Sall, que ce soit le gouvernement, la population, tout le monde était avec nous. Les artistes, le ministre Youssou Ndour, l’international footballeur Sénégalais El Hadji Diouf, tous étaient là pour nous soutenir. Le monde entier nous soutient, mais le Sénégal est spécial. Je remercie tout le monde », a déclaré Nur Samane l’Ambassadeur de Turquie au Sénégal.Mahmoud Baba Ly artiste plasticien à lui apporter son soutien aux victimes. Il a mis à contribution un tableau d’art qu’il a réalisé juste après le drame. Cette œuvre d’art mis aux enchères, a été achetée à 6 millions de F CFA.Pour El Hadji Diouf qui a donné son maillot, soutient que « la Turquie et le Sénégal sont des pays frère. Tout le monde connaît les deux présidents, le respect qu’ils ont entre eux. Venir ici, c’est pour leur montrer que je suis de tout cœur avec eux. Ce maillot est le seul qui me reste avec la France. Et je me suis dit qu’il y a plus important que le football. Pourquoi ne pas organiser le même match Sénégal Turquie au Stade Abdoulaye Wade avec les mêmes joueurs, invité les chefs d’État pour récolter les fonds qui vont servir de soutien aux victimes du séisme en Turquie ».

Parmi les objets mis aux enchères, figurait un maillot de la légende du football sénégalais : El Hadji Diouf. Cette tunique est celle arborée par le double ballon d’or africain lors du match de quart de finale de la coupe du monde 2002 contre la Turquie.



Tout un symbole. Là encore, c’est Lamine Ndiaye de la société Sablux Holding qui a remporté les enchères en proposant 5 000 000 FCFA. Il a reçu son présent des mains de l’ancien international et de l’ambassadrice de Turquie au Sénégal.





En 2017, le roi du mbalax était lauréat du Praemium Imperiale, l'équivalent japonais du Nobel des arts. Ce jour, Youssou Ndour avait arboré un vêtement jaune communément appelé « grand boubou ».

7 ans plus tard, le chanteur a mis aux enchères sa tenue pour venir en aide aux sinistrés du séisme qui a frappé la Turquie. L’événement s’est tenu ce jeudi 23 février au jardin de la chancellerie de Turquie.

Dans ce jeu des enchères, c’est Monsieur Ndiaye de Sablux qui a raflé la mise en proposant 8 500 000 FCFA. Il a, par la suite, effectué un geste fort en rendant cet uniforme à Youssou Ndour.



« Je commence d’abord par le geste de l’État, avec le président de la République qui a donné un million de dollars. Serigne Mountakha, hier au nom de la communauté mourides et de tous les musulmans du Sénégal a donné 100 millions de F CFA. Aujourd’hui cette initiative de Mme l’ambassadeur nous a réunis ici pour cette levée de fonds en faveur des victimes du séisme survenus en Turquie le 6 février 2023 », a soutenu le ministre conseillé Youssou Ndour.