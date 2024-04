Semaine des « Lions » : Pape Matar Sarr dans un derby londonien, Gana en danger à Newcastle, Mané vise un 10e but

À peine clôturée la 30ᵉ journée dimanche 31 mars, la Premier League anglaise entame les rencontres de la 31ᵉ journée, ce mardi 2 avril 2024. Le club de l’international sénégalais Pape Matar Sarr affrontera ce mardi West Ham de Kudus et Nicolas Jackson et ses coéquipiers accueilleront les Red Devils le jeudi 4 avril.



Vainqueur de Luton (2-1) samedi dernier, Tottenham de Pape Matar Sarr enchaîne ce mardi avec un choc contre West Ham, en match de la 31e journée de Premier League. Le milieu de terrain sénégalais doit continuer à briller dans l’entrejeu des Spurs pour ne pas subir la domination de West Ham



En cas de victoire, Tottenham pourrait mettre la pression sur Aston Villa (4e, 59 pts) qui rend visite à Manchester City (3e, 64 pts), le lendemain mercredi. Vainqueurs à l'aller, les Villans vont faire face à des Citizens qui n'ont plus le droit à l'erreur dans la course au titre. Aston Villa a joué un match de plus que Tottenham. Gana en danger à Newcastle.



Comme Pape Matar Sarr, son compatriote Idrissa Gana Guèye effectue également un déplacement périlleux lors de ce 31e tour de PL. Everton et son milieu de terrain sénégalais seront à Newcastle. Dans une coriace lutte pour le maintien, les Toffees (16es, 25 pts) doivent éviter de sombrer devant des Magpies (8es, 43 pts) qui visent l'Europe.



Resté sur le banc samedi dernier lors du revers (2-1) sur la pelouse de Bournemouth Gana Guèye pourrait retrouver sa place de titulaire ce soir.



Cheikhou Kouyaté et Moussa Niakhaté se battent aussi pour leur survie dans l'élite du football anglais. Nottingham Forest, avec ses deux Sénégalais, attendent Fulham de Fodé Ballo-Touré. Les Forest (17es, 22 pts) ont arrêté l'hémorragie en concédant deux nuls lors de leurs dernières sorties. De leur côté, les Cotigers (12es, 39 pts) viennent d'être tenus en échec (3-3) par la lanterne rouge Sheffield United (20e, 15 pts).



L'autre choc qui attend les Sénégalais est celui entre Chelsea (11e, 40 pts) de Nicolas Jackson et Manchester United (6e, 48 pts), jeudi.



Arabie saoudite : Mané vise un 10e but



Du côté de l'Arabie saoudite, Sadio Mané a brillé samedi dernier lors du succès (5-1) face à Al Taee (16e, 22 pts), en délivrant deux passes décisives, dont l'une pour Cristiano Ronaldo. Ce mardi, le double Ballon d'Or africain va tenter de reproduire la même copie avec son club Al Nassr, ou faire mieux contre Abha (17e, 22 pts), une autre équipe dans la zone rouge en Saudi Pro League.



Auteur de 9 buts et de 6 passes décisives, l'attaquant sénégalais cherchera sûrement à retrouver le chemin des filets pour atteindre le total de 10 réalisations. Il n'a pas marqué lors des trois derniers matchs de championnat. Largement devancé par Al Hilal de Kalidou Koulibaly (1er, 71 pts) après 25 journées disputées, Sadio et Al Nassr (2e, 59 pts) vont tenter de garder cette place.



Habib Diallo d'Al Shabab (11e, 28 pts), auteur de seulement 4 buts, descend sur le pré demain mercredi contre Al Riyadh (14ème, 25 pts), avec comme objectif d'améliorer ses stats.