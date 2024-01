Sen Eau: bras de fer entre le groupe Suez et le Sates

Le Syndicat des travailleurs du secteur de l’Eau (Sates) et le groupe Suez ne parlent pas le même langage. Les raisons, selon le secrétaire général du Stes, Omar Ba, « un groupe de secrétaire généraux tente d’imposer contre la volonté de l’écrasante majorité des travailleurs un dénommé Momar Sy comme représentant des travailleurs du secteur de l’eau au Conseil d’administration de Sen’Eau sans élection de la Direction général de Sen’Eau ».



Omar Ba, indique Les Echos, estime que « cette collusion entre travailleurs et le groupe, Suez détenteur de 45% de l’actionnariat de Sen’Eau, mettrait de facto l’Etat du Sénégal en minorité dans le capital de la société avec comme grave conséquence la perte du contrôle d’un secteur aussi stratégique pour notre pays. Le Syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal (Sates)qu’il dirige dit attirer l’attention de l’ensemble des parties prenantes et plus particulièrement, celle du ministre de l’eau et du Directeur général du Fonsis sur les risques de reconnaître ou de cautionner cette désignation sans passer par le vote des porteurs de parts qui seuls sont légitimes à élire leur représentant au conseil d’administration ».



A rappeler que les travailleurs du secteur de l’eau détiennent 11% des actions de la Sen’Eau et ce sont des 11% d’après lui qu’on cherche à leur enlever. Sen’Eau à 8% Onas 1,5%, Sones 1, 5%.