Sen'Eau et Senelec annoncent une coupure d'eau et d'électricité dans certaines zones samedi

Ces travaux entraineront l'arrêt de fonctionnement des usines de production KMS1&2 pendant quelques heures. Des perturbations allant de la baisse de pression au manque d'eau total seront ainsi notées dans les zones suivantes comme les localités desservies par les conduites du Lac de Guiers dans les régions de Louga et Thiès, Rufisque et environs, Dakar et sa banlieue.

SEN'EAU mettra à la disposition des populations des quartiers les plus touchés par les manques d'eau générés un dispositif de camions citernes. Toutes les équipes de SEN'EAU et SENELEC sont mobilisées pour réduire au minimum les effets de ces perturbations dues à ces travaux.

La situation reviendra progressivement à la normale dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 février 2021.

Sen'Eau et Senelec informent leurs clients que dans le cadre de la mise en service d'un 2ème transformateur à Sakal, une coupure générale d'électricité est prévue sur Keur Momar SARR le samedi 19 février 2022, de 7h30 à 17h.