Sénégal: 108 Kg de chanvre indien saisis au Centre et au Sud du pays

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, la Subdivision des Douanes de Kaolack a saisi 24 Kg de chanvre indien enfouis dans des sacs contenant de l’arachide à bord d’un camion frigorifique.



La saisie est le résultat d’actions combinées d’investigations, de filatures et d’une livraison surveillée des agents des Douanes postés au Pont Serigne Bassirou Mbacké de Kaolack et de ceux de la Brigade mobile des Douanes de Ziguinchor.



L’opération a permis d’appréhender 5 individus à Dakar, à Ziguinchor et à Kaolack. La valeur totale de la drogue est estimée à 13.920.000 francs CFA.



Deux jours avant cette opération, le lundi 17 août précisément, la Brigade mobile des Douanes de Kolda, Direction régionale du Sud, avait saisi vers 11h 45mn, 84kg de chanvre indien à Saré Sada.



Le prévenu qui a été arrêté au cours de l’opération, convoyait la drogue à bord d’une moto également saisie. Ce qui porte à 108 kg la quantité saisie en 48h au Centre et au Sud du pays et à 285 kg celle réalisée dans la semaine par les Unités douanières.