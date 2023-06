Sénégal : 146 candidats à la migration irrégulière t 9 organisateurs interpellés

Cent quarante-neuf (149) candidats à la migration irrégulière et neuf (9) organisateurs ont été interpellés entre Dakar, Saint-Louis (nord), Ziguinchor (sud) et Thiès (70 kilomètres de Dakar). Le haut commandement de la gendarmerie a procédé à leur arrestation dans la semaine du 18 au 24 juin 2023, à la suite d'une série d'opérations de surveillance du littoral sur l'ensemble du territoire national.



Au cours des opérations, 120 litres de carburant hors-bord, 01 moteur hors-bord de 40 ch, 01 moteur hors-bord de 25 ch; 01 nourrice pour moteur hors-bord, 01 pirogue de 12 mètres en fibre et 3 taxis ont été saisis.



Selon Libération qui donne l'information dans sa parution de ce lundi, la gendarmerie nationale a appelé les parents "à plus de vigilance en cette période de préparation de la fête de Tabaski que privilégient les organisateurs pour s'adonner au trafic de migrants majoritairement jeunes".