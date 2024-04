Sénégal : 199 décès liés au paludisme en 2023

Le paludisme reste un défi de santé publique majeur au Sénégal. Selon les données du Programme national de lutte contre le paludisme (Pnlp), présentées par le coordonnateur, le Dr Doudou Sène, en 2023, 7 196 cas d'hospitalisation dus au paludisme ont été enregistrés dans les structures sanitaires du pays, parmi lesquels 199 ont abouti à des décès.



Le Dr Sène a souligné que près de 99 % des patients hospitalisés pour paludisme ont bénéficié d'un traitement antipaludique. Cependant, il a noté une lacune dans la collecte des données, avec seulement 26,66 % de complétude jusqu'à fin janvier 2024. Selon L'Observateur, cette situation entrave la capacité à mener des analyses épidémiologiques et pose des défis dans la gestion des intrants au niveau opérationnel.



Le paludisme est réparti en trois zones au Sénégal en fonction de sa prévalence, la première étant qualifiée de "zone rouge". Cette région concentre 76 % des cas de paludisme, ainsi que 55 % de l'ensemble des décès liés à la maladie, toutes tranches d'âge confondues, et 66 % des décès chez les enfants de moins de cinq ans.



Ces statistiques soulignent l'ampleur persistante du paludisme au Sénégal et mettent en lumière la nécessité de renforcer les efforts de prévention, de dépistage et de traitement de cette maladie.