Sénégal 2 Argentine 1 : Une victoire loin d'être anodine... (Par Mamadou Lamine DIATTA)

Cette victoire des Lionceaux de Serigne Saliou Dia sur la grande Argentine n'est pas fortuite encore moins anodine.

Elle place le Sénégal dans un haut standing du football international.

De ce point de vue, Bravo au staff technique , à la fédé et au ministère de tutelle.

Quels sont les enseignements techniques à tirer de cette performance ?

Le coaching de Serigne Saliou Dia a été opérant.

À 2/ 0 en seconde mi-temps sur un doublé d'Amara Diouf, il a eu l'inspiration de procéder à des changements judicieux notamment en sortant un attaquant pour un milieu histoire de densifier l'entre- jeu secteur névralgique du jeu.



Une mesure salutaire surtout que l'Argentine joue très bien au foot conformément à une tradition sud- américaine solidement établie et ancrée.

Les entrées de Diandy et Dorival de Dakar Sacré-Cœur ont aussi soulagé le bloc- équipe.

Justement dans l'animation du jeu, l'Albiceleste a mieux tenu le ballon mais c'est le Sénégal qui a gagné : une réalité du haut niveau que toutes les sélections sénégalaises ont fini d'assimiler et d'adopter.

Ces Lions U 17 peuvent déjouer mais ils compensent énormément par la combativité, l'agressivité, la solidarité et surtout l'efficacité...



C'est vrai que pour eux c'est encore davantage gérable avec ce Monsieur Plus dénommé Amara Diouf, un attaquant percutant et audacieux capable de faire exploser les défenses les plus hermétiques.

Sur son deuxième but, il faut apprécier sa lucidité et sa vista devant le gardien et la défense adverse.

À cet âge, Amara Diouf est plus lucide et clinique que bon nombre d'attaquants du circuit international.

C'est la chance du Sénégal de compter sur un tel talent mais il ne faudrait surtout pas s'enflammer.

Il faut cajoler et protéger Amara Diouf en l'aidant à garder les pieds sur terre.

C'est le job du coach !

Bonne chance aux Lionceaux !



Mamadou Lamine DIATTA (journaliste)