Sénégal: 21,5% des jeunes filles sont mères avant 18 ans, selon un rapport

Au Sénégal, 21,5% des jeunes filles deviennent mères avant 18 ans, révèle une étude du programme Show de Plan international, repris par le journal Enquête. L'étude a été réalisée dans 7 régions du Sénégal : Dakar, Louga, Kaolack, Sédhiou, Ziguinchor, Tamba et Kédougou. Elle concerne 9 districts sanitaires et 201 postes de santé.



Le journal souligne que cette moyenne nationale cache d'importantes disparités. Exemples : le taux est de 36% à Sédhiou, 45% à Tamba et 59% à Kédougou. Pour expliquer ces résultats, Show pointe les mariages précoces, notamment. Le rapport révèle que 12% des filles de 15 ans et 33% de celles de 18 ans sont mariées.