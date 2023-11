Sénégal : 24 femmes bénéficient du programme Academy for women entrepreneurs

À cette occasion, ces femmes entrepreneurs ont l’occasion d’exposé leurs produits et services à travers des stands afin de de partager leur expérience tirée au cours de leur formation. Elles ont été sélectionnées suivant un processus rigoureux avec plus de 150 candidatures reçues au niveau national.

« Ce programme est très intéressant et cela fait des années que l’Ambassade des États Unis est dans l’entreprenariat, particulièrement des femmes entrepreneurs du Sénégal », a souligné Michael Raynor.

Pour lui le Sénégal est un partenaire stratégique clé. La réussite du Sénégal sera basée sur la prospérité et l’opportunité économique. « Nous avons contribuer à tout petit peu à leur dynamisme à travers ce programme de formation. Ces femmes ont le courage de créer des emplois, des produits sénégalais , en contribuant à la valeur ajoutée et vont amener leur pays à devenir plus prospère », ajoute le diplomate.

A l’en croire, le projet a duré plusieurs année. Pour celle-ci , le taux de financement a été plus élevé parce que le programme a été très élargi pour ne pas se limiter que dans la région de Dakar. « Les États Unis ont investi plusieurs millions de dollars américain pour le bien être du Sénégal et son développement avec un impact important », a conclut l’ambassadeur des États Unis.

Au total, vingt quatre ( 24) femmes lauréates entrepreneurs des régions de Dakar, Ziguinchor et Saint Louis, ont bénéficié ce samedi, du programme Academy for Women Entrepreneurs (AWE), mis en œuvre pour impulser l'entrepreneuriat chez les femmes au Sénégal. La cérémonie de remise des certificats de fin de formation s’est déroulée sous la présence Michael Raynor, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Sénégal.