Sénégal : Abdoul Madjib Guèye nommé premier président de la Cour des comptes

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a nommé Abdoul Madjib Guèye premier président de la Cour des comptes, en remplacement de Mamadou FAYE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.



“Par décret n° 2026-1177 du 16 juin 2026, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président du Conseil Supérieur de la Cour des Comptes, a nommé Monsieur Abdoul Madjib GUEYE, Premier Président de la Cour des Comptes, en remplacement de Monsieur Mamadou FAYE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite’’, peut-on lire dans un communiqué signé par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Samba Ba.



Conseiller Maître de classe exceptionnelle, il a été jusqu’à sa nomination rendue publique, mardi, président de la Chambre des Entreprises publiques, renseigne la même source.



Selon la Présidence de la République, cette nomination s’inscrit dans la continuité de l’engagement de l’État en faveur du renforcement des institutions, de la transparence dans la gestion publique et de la consolidation de l’État de droit.

