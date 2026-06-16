Education: la tutelle annonce le versement des salaires des enseignants contractuels

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé le versement effectif des salaires des enseignants contractuels sur toute l’étendue du territoire national, selon un communiqué officiel de l'institution daté du 16 juin 2026. Cette mesure intervient à la veille du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) 2026.



Le déblocage de ces fonds résulte d'une collaboration entre le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, les gouverneurs de régions, les IA, les IEF et les syndicats d'enseignants.



D'après le document officiel du gouvernement, cette initiative vise à garantir un climat serein pour le bon déroulement de cet examen scolaire.