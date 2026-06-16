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African Energy Forum 2026 : Abdourahmane Diouf plaide pour une énergie au service de l'industrialisation africaine



African Energy Forum 2026 : Abdourahmane Diouf plaide pour une énergie au service de l'industrialisation africaine
Le ministre de l’Energie et du Pétrole, Abdourahmane Diouf a pris part ce mardi 16 juin 2026, à la cérémonie d’ouverture de l’édition 2026 de l’African Energy Forum (AEF), à Cape Town en Afrique du Sud.

Devant les décideurs publics, investisseurs et partenaires du secteur, le ministre a souligné que l’accès à une énergie abondante, fiable, compétitive et durable, constitue une condition essentielle à l’industrialisation du continent. Il a plaidé pour une intégration régionale renforcée, à travers le développement des infrastructures énergétiques et des chaînes de valeur africaines.

Selon une note du ministère, Abdourahmane Diouf a mis en avant l’exemple du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), symbole d’une coopération réussie entre le Sénégal et la Mauritanie, et a appelé à faire du gaz africain un levier de transformation économique au service de l’industrie, de l’emploi et de la création de valeur.

Le ministre a également insisté sur la nécessité d’une transition énergétique juste et adaptée aux réalités africaines, soutenue par des investissements accrus, des financements accessibles et des partenariats solides.

Il a enfin déclaré que le temps est venu pour l’Afrique de passer du potentiel à la performance, en transformant ses ressources en industries, en emplois et en prospérité.
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Moussa Ndongo

Mardi 16 Juin 2026 - 18:59


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