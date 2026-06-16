Sénégal: Azoura Fall, militant de Pastef, condamné à un mois de prison ferme pour offense au chef d’Etat

Ce mardi 16 juin, Azoura Fall, connu aussi sous le nom d'Assane Guèye, a été reconnu coupable d’offense au chef d’Etat sénégalais, Diomaye Faye. Il a donc écopé de six mois de prison dont un mois ferme, selon le site Sene.news.



A l’origine de cette affaire, sur auto-saisine du procureur, le mercredi 27 mai 2026, il avait été interpellé par la Division spéciale de cybersécurité (DSC) alors qu’il s’apprêtait à quitter Dakar pour rejoindre le Saloum, à l’occasion de la Tabaski. Quelques jours plus tard, Azoura Fall avait été placé sous mandat de dépôt puis renvoyé devant le tribunal en flagrant délit.



Militant engagé du parti Pastef (majorité parlementaire), Azoura Fall est une figure récurrente de l'actualité politico-judiciaire au Sénégal. Déjà condamné en 2025 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour injures publiques et propos contraires aux bonnes mœurs, diffusés dans des vidéos devenues virales, il avait fait l'objet d'une expertise médicale ayant diagnostiqué un « trouble délirant persistant ». Ce diagnostic avait alors conduit à son internement temporaire au centre psychiatrique de Thiaroye.