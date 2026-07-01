Sénégal - Belgique : Habib Diarra ouvre le score pour les "Lions"

Habib Diarra ouvre le score face à la Belgique ! Au terme d'une longue séquence de possession, Sadio Mané adresse un centre dans la surface pour Ismaïla Sarr. L'attaquant sénégalais place une tête repoussée par le poteau, mais Habib Diarra a bien suivi et reprend le ballon pour trouver le chemin des filets à la 25e minute.



Les Lions prennent ainsi l'avantage (1-0) face aux Diables Rouges.