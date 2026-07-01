C’est la pause à Seattle : le Sénégal mène 1-0 face à la Belgique grâce à une réalisation d’Habib Diarra à la 25e minute.



Les Diables Rouges ont pourtant rapidement mis le pied sur le ballon, se montrant dangereux dès la 8e minute sur une frappe de Leandro Trossard, bien captée par le gardien sénégalais Mory Diaw.



Le Sénégal a réagi à la 12e minute sur une belle action collective : un centre de Sadio Mané est repris par Ismaïla Sarr, dont la tentative frôle le poteau belge.



Très actif, Sadio Mané a de nouveau mis en danger la défense adverse à la 35e minute, mais son tir a été repoussé par Thibaut Courtois.



En fin de première période, la Belgique a accentué la pression : à la 42e minute, un centre de Jérémy Doku contré par Ismail Jakobs a semé le danger dans la surface sénégalaise, avant qu’une frappe de Maxim De Cuyper à la 45e minute ne soit détournée en corner par Mory Diaw.



Au terme des 45 premières minutes, le Sénégal parvient à contenir les offensives belges, malgré une fin de période plus difficile. Les Lions ont su rester solides, notamment grâce à leur gardien. La seconde période s’annonce intense et indécise.