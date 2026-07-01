Sûreté de l’aviation : des experts de la CEDEAO réunis à Lomé pour renforcer l’harmonisation régionale

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a adopté un Règlement régional sur la sûreté de l'aviation (AVSEC) afin d'harmoniser les normes et pratiques dans ses États membres. Ce texte s'appuie sur la Convention de Chicago, les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et les meilleures pratiques du secteur.



Sa bonne application exige que les principales parties prenantes partagent une compréhension commune des règles, des dispositifs institutionnels et des responsabilités de mise en œuvre.



Dans ce contexte, le pool d’experts AVSEC mis en place par la CEDEAO joue un rôle essentiel en fournissant une assistance technique, des services consultatifs, un appui opérationnel et des activités de renforcement des capacités dans la région.



Pour continuer de contribuer de manière plus efficace aux efforts d’harmonisation régionale en matière de sûreté de l’aviation, les experts du Pool AVSEC de la CEDEAO étaient en conclave à Lomé du 29 juin au 1er juillet 2026 avec des représentants de la Commission de la CEDEAO, des experts techniques de l’OACI et des parties prenantes régionales du secteur aéronautique.



Adama Niang, Directeur de la Sûreté et de la Facilitation à l’ANACIM et El hadji Pouye, Chef du Département réglementation, formation et facilitation au sein de ladite direction, membres du ce pool d’experts AVSEC ont pris part aux travaux.