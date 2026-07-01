Développement durable : le Sénégal sélectionné pour l'Africa Day à New York grâce à ses bonnes pratiques sur les ODD

L'État du Sénégal présentera son expérience de développement du 14 au 23 juillet 2026 à New York lors du Forum politique de haut niveau (HLPF 2026). Le pays a été choisi par les instances internationales pour partager ses méthodes lors de la journée ministérielle « Africa Day », prévue le 15 juillet prochain. Cette sélection vient récompenser la qualité de sa 3ᵉ Revue Nationale Volontaire (RNV), un document officiel qui mesure l'avancement des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies.



Les experts internationaux saluent particulièrement la stratégie sénégalaise de territorialisation, qui adapte chaque projet aux besoins réels des différentes régions. Pour aller plus loin que les demandes de l'ONU, les autorités ont produit un rapport global couvrant l'intégralité des 17 ODD, tout en y associant des bilans rédigés directement par les organisations de la société civile. L'objectif de cette démarche reste d'accélérer l'Agenda 2030 sur le terrain en appliquant le principe de « ne laisser personne de côté ».