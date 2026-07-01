Mondial 2026 - Sénégal–Belgique : Ismaïla Sarr double la mise (2-0)

Quel but magnifique d' Ismaïla Sarr! À la 51e minute, sur un long centre d’Ismail Jakobs, Sarr contrôle de la poitrine dans la surface belge avant d’enchaîner une frappe imparable qui bat Thibaut Courtois.



Le Sénégal fait le break et mène désormais 2-0 face à la Belgique dans ce seizième de finale de la Coupe du monde 2026. Auteur d’un doublé dans le tournoi, Ismaïla Sarr signe déjà son quatrième but de la compétition.



Les Lions prennent une sérieuse option sur la qualification, dans une seconde période qui démarre de la plus belle des manières.