Mondial 2026 : onze de départ des Lions contre la Belgique, Pathé Ciss, Pape Gueye et Iliman Ndiaye titulaires

Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a dévoilé son onze de départ pour le huitième de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Belgique. Comme lors de la précédente rencontre, le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, débutera sur le banc des remplaçants.



Les nouveautés concernent les titularisations de Pathé Ciss et Iliman Ndiaye, qui connaissent leur première titularisation dans cette Coupe du monde.



Dans les cages, Mory Diaw est reconduit. En défense, Pathé Ciss est associé à Moussa Niakhaté dans l’axe, tandis qu’Ismail Jakobs est préféré à Malick Diouf sur le côté gauche. Krépin Diatta occupera le flanc droit.



Au milieu de terrain, Pape Thiaw fait confiance au trio composé de Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye et Habib Diarra.



En attaque, Iliman Ndiaye est récompensé de sa bonne entrée lors du précédent match, au cours duquel il s’était illustré avec une passe décisive et un but. Il accompagnera Sadio Mané et Ismaïla Sarr sur le front offensif.



La compo des Lions contre la Belgique



Diaw – Diatta, Ciss, Niakhaté, Jakobs – Gana Gueye, Pape Gueye – Iliman Ndiaye, Diarra, Mané – Ismaïla Sarr