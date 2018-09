Sénégal- Centrafrique (70-61) : les "Lions" double vainqueurs de la RCA

L'équipe nationale du Sénégal de Basket a battu hier, mardi 11 septembre la République Centrafricaine (70-61), en match amical pour le second tour aller des éliminatoires de la Coupe du monde. Une deuxième victoire d’affilée des hommes de Abdourahmane Ndiaye, sur le même adversaire après celle de dimanche dernier (72-51), qui rassure le peuple sénégalais, sur une possibilité de leur équipe de se qualifier au mondial.



Logés dans la poule F du pays hôte le Nigeria, les coéquipiers de Gorgui Sy Dieng vont aussi croiser le fer avec le Rwanda et le Mali. Même si la Côte d’Ivoire et Centrafrique figurent dans ce groupe, elles ne rencontreront pas le Sénégal contre qui, elles ont joué en juin dernier lors du Tournoi de Dakar.