Sénégal: "Comment le taux de mortalité dû au paludisme risque d’être pire avec le Coronavirus", Dr Doudou Séne (PNLP)

"Des test rapides disponibles pour repérer les personnes atteintes de paludisme"



Par rapport à la pandémie actuelle, il n'y a pas des études très poussées pour voir le degré d’exposition des personnes atteintes du paludisme ou pas. Mais ce qu’on peut savoir est qu’il y a une symptomatologie très comparative entre le paludisme et le Covid-19. Parce que les symptômes, en dehors de la toux, sont presque similaires, que ce soit les maux de tête, courbatures et les autres signes. C’est seulement la toux et les signes respiratoires qui différencient le paludisme du coronavirus. Maintenant ce qu’il y a à voir est quel est l’impact de ce Covid-19 là sur la lutte contre le paludisme Parce que déjà, cette pandémie a créé une certaine psychose qui fait que les populations rechignent parfois à se rendre dans les structures de santé par risque de choper le virus.Oui ! C’est ça le risque. Parce qu’il a été constaté au niveau de la Guinée et en Sierra Léone, au temps de Ebola qui sévissait en 2014, qu'il y a eu un taux de surmortalité de plus de 14000 décès liés au paludisme du fait de ce contexte particulier. Donc avec le coronavirus, le même scénario peut se reproduire.Actuellement la priorité des priorités, c’est de se débarrasser du Covid-19. N'empêche, on n’a pas oublié les autres pathologies. Vous avez vu les dégâts que cette pandémie a causés. Que ce soit en Europe ou ailleurs, tout le monde s’y met pour s'en débarrasser. Mais, des dispositions parallèles ont été prises suivant les autres programmes comme celui de la lutte contre le paludisme et autres. Et les agents de santé sont dans cette dynamique.Au niveau du ministère de la Santé et de l'Action Sociale, des stratégies ont été prises pour renforcer la prévention, en dotant des moustiquaires imprégnées, mais également des tests rapides sont disponibles pour permettre aux Sénégalais souffrant de paludisme de se rapprocher des districts de Santé.Mais quoi qu’il en soit, il est important de détecter très tôt la maladie pour permettre de garantir une guérison prompte. Que ce soit pour le coronavirus ou le paludisme. Il est important d’avoir une détection précoce.