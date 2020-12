Sénégal: Des acteurs culturels et artistes exigent "l'ouverture immédiate" des salles de spectacle

Pancartes à la main, masques bien portés. C'est ainsi que les acteurs culturels qui sont restés pendant plusieurs mois sans activités en raison de la pandémie de la Covid-19, ont demandé au président de la République, Macky Sall de sauver les entreprises culturelles de la faillite. Ils réclament "l’ouverture immédiate" de toutes les salles de spectacle et lieux de diffusion.



‘’Ouvrir ou Mourir’’



Prenant la parole, Daniel Gomes, coordinateur de la coalition des acteurs culturels du Sénégal, a déclaré : « Nous réclamons une ouverture immédiate de toutes les salles de spectacle et lieux de diffusion. Nous voulons une reprise des activités culturelles, travailler et être indemnisés. Nous voulons une mise en œuvre immédiate du plan de relance, nous voulons que le statut des professionnels de la culture soit effectif, nous voulons une mise en place d’un fonds de garanti pour la culture. Nous voulons une mise en place d’un fonds d’appui à la musique, au théâtre, à la danse, etc ».



Poursuivant il a ajouté : « Il y a eu trop de bruit, nous voulons une mise en place permanente de contrôle des sociétés de gestion collective dont la Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins (Sodav). On n’a tous droit au travail».



M. Gomes est convaincu que l'événementiel est essentiel et les acteurs culturels en sont le moteur. « Nos enfants vont aussi à l’école. Nous voulons un recasement des artistes expulsés. Sauvez les entreprises culturelles et les organisateurs de spectacle de la faillite. Ouvrir ou mourir, un Sénégal de tous pour tous », a-t-il conclu.



Venue prendre part à cette rencontre, la directrice de la Sodav, Ngoné Ndour est revenue sur les revendications des artistes. Qui sont entre autres l’allègement fiscal des entreprises culturelles, l’annulation de la dette fiscale des entreprises culturelles, la mise en place de la commission de contrôle, l’indemnisation des acteurs culturels et l’ouverture des salles de spectacles.



D'autres acteurs culturels comme le rappeur Xuman et le leader de Setsima Groupe, Alioune Mbaye, ont marqué leur présence à cette manifestation.