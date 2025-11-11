Sénégal : Déthié Fall dévoile de nouveaux projets majeurs pour moderniser les infrastructures

Selon lui, le gouvernement mise sur un vaste programme de connectivité intérieure comprenant plus de 2400 km de routes déjà engagées dans le cadre du PSD, ainsi qu’un programme complémentaire de 3300 km avec l’Ageroute d’ici 2029. « Ces chantiers nous permettront de disposer entre 80 et 90 % de routes en état moyen ou bon », a assuré le ministre.

Déthié Fall a également annoncé la construction d’un pont de 1 280 mètres à Ziguinchor, un ouvrage majeur destiné à désenclaver la Casamance et à stimuler les échanges économiques dans la région.

Parmi les projets ferroviaires, il a évoqué une ligne de chemin de fer Dakar–Tambacounda longue de 464 km, qui doit contribuer à moderniser le transport intérieur et à renforcer la mobilité entre les différents pôles du pays.

Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a de nouveau dévoilé de grands projets structurants pour le Sénégal, à l’occasion de la 17ᵉ édition de l’Africa Infrastructures Forum, tenu ce mardi à Dakar pour la deuxième année consécutive.