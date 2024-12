Sénégal/Exécution du budget : Sénégal/Exécution du budget : de l'origine des ressources du budget général

À la fin du troisième trimestre 2024, les ressources internes du budget général ont été recouvrées à hauteur de 2 781,95 milliards, soit un taux de réalisation de 88,58 % par rapport à l’objectif fixé pour le troisième trimestre (soit 3 140,63 milliards).

Les ressources internes



À la fin du troisième trimestre 2024, les ressources internes du budget général ont été recouvrées à hauteur de 2 781,95 milliards, soit un taux de réalisation de 88,58 % par rapport à l’objectif fixé pour le troisième trimestre (soit 3 140,63 milliards). Elles sont ainsi constituées de recettes fiscales (2 656,22 milliards) et de recettes non fiscales (125,72 milliards).



Comparé à la même période de l’année 2023, le recouvrement des ressources internes est en hausse de 151,15 milliards (soit 5,75 %), une augmentation expliquée par le niveau de recouvrement des recettes fiscales de +160,04 milliards (soit +6,4 %), atténuée par un repli des recettes non fiscales de 8,89 milliards (soit -6,6 %).



Les ressources externes



Les dons reçus au cours du troisième trimestre de 2024 s’élèvent à 104,9 milliards, représentant un taux d’exécution de 34,5 % des prévisions de la loi de finances initiale (LFI) 2024. Ils sont exclusivement constitués de dons en capital destinés à financer des projets d’investissement durant le troisième trimestre. Les tirages sur dons en capital proviennent pour 80 % des principaux partenaires que sont respectivement la Banque mondiale (28,5 %), l’USAID (18,3 %), l’AFD (17 %) et la GIZ (16,3 %).



