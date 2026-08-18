Aminata Touré : « J'ai rendu plusieurs fois service à Ousmane Sonko quand il était en prison »

En conférence de presse ce mardi 18 août 2026, Aminata Touré, superviseure du parti Kiiraay - Les Patriotes Républicains, a répondu aux attaques d’Ousmane Sonko, qu’elle estime dirigées contre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



« Si c’était une attaque personnelle, je n’allais pas répondre. Mais quand ces attaques visent à atteindre le président de la République, à manipuler l’opinion et à déstabiliser l’État du Sénégal, cela mérite une réponse », a déclaré Aminata Touré.



Revenant sur ses relations avec Ousmane Sonko, alors qu’il était en détention, elle affirme : « J’ai rendu plusieurs fois service à Ousmane Sonko quand il était en prison. On s’est parlé plusieurs fois au téléphone quand il était en prison. Il a même demandé à ses militants de me protéger physiquement des gens du régime précédent (régime de Macky Sall) ».



Sur les tensions actuelles, Mimi Touré estime que la situation s’est détériorée après le débat sur le report de l’élection présidentielle de 2024. « Tout est gâché dans l’affaire du report des élections. Une affaire dont il n’a pas obtenu gain de cause et c’est là où il a commencé à nous créer des problèmes », a-t-elle ajouté.



Aminata Touré se dit par ailleurs prête à répondre devant la justice aux accusations portées contre elle. « Il promet de saisir la justice sur des dossiers qu’il a créés. Là où Macky Sall n’a pas réussi avec ce rapport (Conseil économique social et environnemental), ce n’est pas lui qui va m’inquiéter. Il avait annoncé qu’il allait saisir la justice depuis le Tera meeting (8 novembre 2025) et ça commence à durer. La justice condamne sur des faits, mais pas sur des dossiers fictifs », a-t-elle soutenu.



Pour finir, la superviseure de Kiiraay - Les Patriotes Républicains invite Ousmane Sonko à s’expliquer sur l’utilisation des fonds spéciaux qu’il aurait dépensés depuis deux ans.