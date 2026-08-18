Fonds spéciaux pour la Casamance : Aminata Touré accuse Ousmane Sonko d'avoir bénéficié de « fonds secrets »

En marge de sa conférence de presse, Aminata Touré, superviseure du parti Kiiraay - Les Patriotes Républicains, a interpellé Ousmane Sonko sur la question des fonds spéciaux, notamment ceux destinés à la paix en Casamance.



Selon elle, ces fonds, qui ne feraient pas l’objet de justification, peuvent être assimilés à des « fonds secrets » ou à des « fonds politiques ».



« Pour ce qui concerne les fonds spéciaux, appelés fonds secrets par certains, fonds politiques par d’autres, ce qu’il faut savoir, c’est que le Premier ministre était bien détenteur de fonds secrets. J’ai lu tout à l’heure le décret de 2004 relatif aux fonds sur la Casamance, intitulé “Fonds Jamm”, qui est géré par le Premier ministre. Ce fonds s’est élevé à 2 milliards FCFA l’année dernière, à 1,7 milliard comme il (Ousmane Sonko) l’a indiqué lui-même, et il demandait une rallonge », a expliqué Aminata Touré.



Elle s’appuie notamment sur l’article 4 dudit décret, qui, selon elle, stipule que ces fonds ne font pas l’objet de justification.



« Des fonds qui ne sont pas justifiés, ça s’appelle des fonds secrets ou des fonds politiques. Donc, il a bien bénéficié de fonds politiques non justifiables, alors qu’il déclarait qu’un bon musulman ne saurait toucher à des fonds publics qui ne seraient pas l’objet de vérification ou de justification », a-t-elle déclaré.



D’après Mme Touré, Ousmane Sonko a également indiqué, avant-hier, avoir utilisé une partie de ces fonds pour l’achat de véhicules. « Il a parlé de véhicules d’occasion, mais quand on fait le calcul, des véhicules d’occasion à 25 millions de FCFA, c’est quand même de belles occasions », a-t-elle ironisé.



Elle affirme également que ces fonds auraient servi à la réfection du building administratif. Une utilisation qu’elle remet en question au regard de la destination initiale des fonds. « Qu’est-ce que cela a à voir avec la paix en Casamance ? », s’est interrogée le Haut représentant du Président Bassirou Diomaye Faye.