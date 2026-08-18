Protection sociale : Ahmadou Al Aminou LÔ préside la session du programme des Bourses de Sécurité familiale

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou LÔ a présidé, ce mardi 18 août 2026, la session ordinaire du Comité de pilotage du Programme national de Bourses de Sécurité familiale (PNBSF).
Cette réunion de travail a été principalement consacrée à l'examen et à l'approbation de deux étapes clés du dispositif : « la validation de la recertification des bénéficiaires » ainsi que « la validation du choix des bénéficiaires du Programme. » Ces arbitrages visent à consolider l'efficacité et la transparence du système d'allocation destiné aux ménages vulnérables.
Cette réunion de travail a été principalement consacrée à l'examen et à l'approbation de deux étapes clés du dispositif : « la validation de la recertification des bénéficiaires » ainsi que « la validation du choix des bénéficiaires du Programme. » Ces arbitrages visent à consolider l'efficacité et la transparence du système d'allocation destiné aux ménages vulnérables.
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