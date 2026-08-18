Mimi Touré à Sonko et ses députés:« Charité bien ordonnée aurait pu commencer par vous-même »

Aminata Touré a soutenu lors d’une conférence de presse tenue ce mardi par le parti Kiiray que le Président ne cherchait aucunement à se soustraire à ses devoirs constitutionnels. Rejetant les accusations de réticence, elle a rappelé les demandes d'élargissement des obligations de transparence formulées auprès de la représentation nationale.



« Le Président Bassirou Diomaye Faye a dit, je souhaiterais que pour des exigences de transparence, que cette exigence de transparence soit élargie au Premier ministre et au Président de l'Assemblée Nationale, ce que les députés s'étaient bien gardés de faire », a indiqué Mimi Touré. Poursuivant ses révélations : « le président de l'Assemblée nationale doit nous informe qu'il a un budget de 600 millions non explicable, 50 millions par mois, ça il faut que les Sénégalais le sachent, c'est la réalité. Donc il a demandé ». Pointant du doigt la responsabilité de la représentation nationale, l'ancienne Première ministre a ensuite interpellé directement les parlementaires : « Donc messieurs les députés, Charité bien ordonnée aurait pu commencer par vous-même, par votre Président, vous ne l'avez malheureusement pas mis dans votre proposition de loi mais elle a été complétée de toute façon par des propositions du Président de la République».



Toujours dans son argumentation, elle a détaillé les nouvelles conditions d'éligibilité portées par l'exécutif. « D'ailleurs il a rajouté une autre proposition qui consiste à rendre obligatoire la déclaration de patrimoine pour tout candidat à l'élection présidentielle, ce sera une conditionnalité parmi celles qui existent. Donc il n'y avait aucun débat en la matière, sauf cette intention de distiller de manière malsaine dans la tête des Sénégalais que le Président de la République réchignerait à déclarer son patrimoine, ce qu'il a déjà fait, ou réchignerait à le déclarer à la sortie, ce qu'il a dit plusieurs fois. Ils se sont évidemment gardés de dire qu'ils ne proposaient pas du tout que le Premier ministre et le Président de l'Assemblée Nationale, tous les deux, également aient obligation de déclarer leur patrimoine », a soutenu la responsable de Kiiray.

