Conférence de presse de Kiiraay: pourquoi Aminata Touré a recadré des membres de son parti

Kiiraay - Les Patriotes Républicains, formation politique récemment créée par le président sénégalais Diomaye Faye, a organisé ce mardi 18 août 2026, une conférence de presse à l'Hôtel Fêto 2 de Dakar (route de Yoff).



Alors que la cérémonie était censée débuter à 15h00 (GMT), elle a commencé avec 40 minutes de retard, dans une salle exigüe, qui avait du mal à contenir les dizaines de journalistes présents ainsi que des militants du parti présidentiel. Face à la forte chaleur ressentie dans les lieux, les militants ont commencé à se plaindre, avant que l'un d'entre eux ne déclare: «La salle est étroite et il fait très chaud».



La réponse d’Aminata Touré, cadre du parti et Haut représentant du président Diomaye Faye, n’a pas tardé. «Asseyez-vous : si je peux le supporter, c’est que vous pouvez aussi le supporter», a sèchement répondu Mimi Touré, avant le début de la conférence de presse.