Sénégal: Ibrahima Hamidou Dème prône une reddition des comptes impartiale et exemplaire

Ibrahima Hamidou Dème, président du parti Ensemble pour le travail, l’intégrité et la citoyenneté (ETIC), s’est exprimé sur la situation politique du Sénégal. Invité de l'émission Jury du dimanche (JDD) sur I-radio, ce 27 avril, il a plaidé pour une reddition de comptes impartiale et exemplaire.



« J'ai l'habitude de dire que j'ai une confiance vigilante en la justice. Il faut toujours garder confiance en la justice parce qu'il n'y a pas d'alternative. Mais là, il n'y a pas de politisation. Cette confiance doit rester vigilante, car dans le passé, des institutions qui sont très utiles pour la répression des infractions économiques et financières, comme la Cour de répression de l'enrichissement illicite (CREI), ont été détournées de leur objectif à cause de la politisation », tonne Ibrahima Hamidou Dème.



Mieux, poursuit juge Dème : « On a vu la CREI, c'est une institution très utile. Malgré tout ce qu'on disait, j'étais un grand supporter de la CREI. Mais ce qui est regrettable, c'est que pour le symbole, on aurait pu commencer par des fonctionnaires, des personnes qui ont géré le pays, des ministres, des responsables, des directeurs généraux. Mais malheureusement, on a commencé par une personne qui a été ciblée par le Premier ministre durant une campagne électorale. Cela ressemble à une instrumentalisation et on peut se demander ce que le Premier ministre lui a dit pour qu'il ne participe plus aux élections, sous peine d'être arrêté en cas de menace. Cela ressemble à une instrumentalisation ».



Selon l’invité du JDD, dans l'exercice de fonctions importantes telles que celles de Premier ministre ou de Président de la République, la personne doit incarner un rôle politique responsable et faire preuve d'exemplarité en formulant des propositions responsables et vérifiables.



« Quand on exerce des fonctions aussi importantes que celles de Premier ministre ou de président de la République, la responsabilité qui est attachée à ces fonctions doit accompagner la personne partout où elle se trouve. Leur responsable politique se doit d'être exemplaire. L'homme politique se doit d'être exemplaire et de tenir des propos responsables. Je suis très surpris quand on essaie d'excuser certains propos en disant : « Oui, il faisait de la politique ; non, là, il était dans une rencontre avec ses militants. » À ce titre, l'homme politique se doit de faire preuve d'exemplarité et de tenir des propos responsables et véridiques», a-t-il suggéré.