Sénégal : L’État durcit la fiscalité sur l’alcool et le tabac

Le gouvernement du Sénégal a procédé à une révision des taxes applicables aux produits du tabac et aux boissons alcoolisées. Une note de service en date du 6 mars 2025 instaure « une augmentation de la fiscalité sur ces produits, dans le cadre des directives de l’UEMOA et de la CEDEAO visant à harmoniser la taxation et à dissuader la consommation. »



Selon la note parvenue à PressAfrik, désormais, « une taxe additionnelle est imposée sur les boissons alcoolisées, en complément des droits d’accise de 50 %. » Elle indique que le montant de cette taxe dépend du degré d’alcool « 800 FCFA par litre pour les boissons titrant entre 6° et 15° d’alcool, 3 000 FCFA par litre pour les boissons titrant plus de 15°. »



Une nouveauté majeure réside dans la méthode de calcul : la taxe est désormais appliquée sur la quantité de boisson alcoolisée et non plus sur la teneur en alcool par litre. « Seuls les vins en vrac destinés à l’industrie, conditionnés en fûts de 200 litres ou plus, échappent à cette fiscalité.



Le tabac également concerné



La note de service impose un droit d’accise de 70 % sur les tabacs importés », lit-on sur le document.



Cependant, certaines catégories de tabac utilisées dans l’industrie locale, notamment le tabac en vrac, homogénéisé ou reconstitué, pourront bénéficier d’une exonération sous certaines conditions. D’après la note de service « ce nouveau dispositif fiscal abroge et remplace les dispositions des notes de service des 23 août 2022 et 12 septembre 2022. »



Il s’inscrit dans une volonté de l’État de mieux encadrer la consommation de ces produits et de renforcer les recettes fiscales tout en suivant les recommandations régionales.