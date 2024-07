Sénégal : LOXEA dévoile sa dernière offre de véhicules 100% électriques pour un verdissement du transport

Pionnier dans le déploiement de solutions électriques à travers le continent, LOXEA vise à offrir une gamme complète de services au Sénégal, incluant l’installation de bornes de recharge, des solutions d’électricité solaire, l’entretien des véhicules, l’assistance et la fourniture de pièces de rechange.



Dans le cadre de cette initiative, CFAO Mobility a établi un partenariat avec TotalEnergies au Sénégal. TotalEnergies soutiendra LOXEA en installant deux bornes de recharge de dernière génération : une au showroom BYD de Ngor Almadies et une autre à la station TotalEnergies sur l’autoroute. Green Infra, une filiale de CFAO, proposera également l’installation directe de bornes de recharge pour véhicules électriques aux entreprises et particuliers au Sénégal.



Pascal LOUCHELART, Directeur Général de CFAO Mobility au Sénégal, s’est dit fier d’être le premier à introduire de tels véhicules électriques au Sénégal ainsi que les services associés, avec pour ambition de faire de LOXEA le guichet unique de l’écosystème de l’électromobilité dans le pays. Il a souligné, ce jeudi, lors du lancement des premiers véhicules 100% électroniques que : « L’arrivée de ces véhicules au Sénégal marque une étape importante dans la transition énergétique. Notre rôle est de faciliter et d’accompagner cette transition »



Badara MBACKE, Directeur Général de TotalEnergies Marketing Sénégal, a exprimé sa satisfaction en déclarant : « En tant qu'acteur majeur de la distribution de produits énergétiques et services associés au Sénégal, nous sommes ravis de nous associer à CFAO Mobility dans cette initiative qui marque un tournant dans le développement de l'électromobilité au Sénégal. »



Marc HIRSCHFELD, PDG de CFAO Mobility, a mis en avant l'innovation de BYD et sa pertinence pour le marché africain, envisageant un nouvel écosystème de mobilité urbaine dans les villes africaines. « Cela concerne non seulement les clients particuliers et les entreprises, mais aussi les réseaux de transport public et les organismes gouvernementaux », a-t-il ajouté.



M. Baba Dramé, représentant le ministre de l'Environnement, a souligné l'importance de telles initiatives pour le « verdissement de l'activité économique au Sénégal, notamment dans le secteur du transport, qui est l'une des principales sources d'émissions de gaz à effet de serre contribuant aux changements climatiques ». Il a salué l'initiative visant à introduire des véhicules particuliers électriques, soulignant leur « contribution potentielle à la réduction de la pollution atmosphérique à Dakar, exacerbée par un parc automobile vieillissant.»