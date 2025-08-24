Sénégal : Le Gamou (Mawlid) sera célébré le jeudi 4 septembre 2025

“Après avoir recueilli les informations de ses représentants dans les différentes localités du pays, et en accord avec toutes les familles religieuses et tous les imams des 14 régions et 46 départements du Sénégal, la CONACOC affirme que le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs localités du territoire”.

En conséquence, “le lundi 25 août 2025 sera le premier jour du mois lunaire de Rabbi Al Awwal ou Gammou (Mawlid) “. Ainsi, la Commission précise que le “Gammou sera célébré le jeudi 4 septembre 2025”.

La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC) s’est réunie dimanche 24 août dans les locaux de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) pour scruter la lune.