Sénégal : Le chiffre d’affaires de la Sonatel du premier semestre 2021 s’est établi à 249,8 milliards FCFA

Le chiffre d’affaires de Sonatel Sénégal du premier semestre 2021 s’est établi à 249,8 milliards de FCFA (+4,2% par rapport à juin 2020), soit 39% du chiffre d’affaires global, annonce la société dans un communiqué.



Au Sénégal, Sonatel dit maintenir « une forte position commerciale avec un parc mobile qui s’approche des 11 millions de clients, en hausse de +10,7% par rapport au S1 2020 avec une part de marché volume de 54,4% ».



La marge opérationnelle s’est améliorée (+8.9%), malgré la baisse des revenus Orange money en lien avec l’intensification de la concurrence, grâce une bonne maîtrise des coûts et à la performance enregistrée sur le prépayé mobile, le broadband fixe et le wholesale avec le contrat de gestion déléguée de la SBIN au Bénin.



Le chiffre d’affaires à l’international du premier semestre 2021 est de 409,9 milliards correspondant à 61% du chiffre d’affaires global du groupe Sonatel. Ces résultats, selon la société proviennent de solides positions Sonatel DCIRE/REX/Service Presse - Juillet 2021 2 de marché au Mali (58,4% de part de marché), en Guinée (59,2% de part de marché), en Guinée Bissau (51,8% de part de marché) et en Sierra Leone (51,6% de part de marche) avec une croissance significative du parc actif en lien avec les investissements réalisés pour l’amélioration continue de la qualité des réseaux mobiles et l’extension de couverture 3G/4G dans tous les pays.



Orange Mali a réalisé une très belle performance financière et opérationnelle avec un parc d’abonnés mobile de 13 millions (+10,1%). Cette évolution est le fruit d’une excellence opérationnelle autour du plan All 4G, de la bonne progression du mobile money et du renforcement des recrutements à travers la campagne boost parc.



L’activité retail d’Orange Guinée, à travers le prépayé mobile et Orange Money, a crû grâce à la bonne dynamique commerciale et l’extension de la couverture réseau, malgré un contexte de durcissement de la réglementation sur l’identification des abonnés et de renforcement de la pression fiscale avec l’instauration d’une nouvelle taxe sur le trafic On net.



Orange Bissau a reconquis le leadership sur la part de marché volume avec une croissance soutenue de l’activité grâce au développement des usages (voix, data et Orange money) et une bonne dynamique commerciale sous l’effet catalyseur du projet de modernisation et d’extension du réseau d’accès mobile.



Orange Sierra Leone a réalisé d’excellentes performances financières et opérationnelles à la faveur d’une bonne dynamique commerciale autour du très haut débit avec une base d’abonnés mobile en croissance de +40,4%.