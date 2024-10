Sénégal – Malawi : l’après-Aliou Cissé, baptême de feu pour Pape Thiaw et Teddy Pellerin

Orpheline d’Aliou Cissé, écarté il y a quelques jours après près de dix ans à la tête de l’équipe, la sélection nationale du Sénégal s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire ce vendredi à Diamniadio contre le Malawi (19h00 GMT).



Ce match de qualification pour la Coupe d’Afrique Nations (CAN) 2025 marquera le baptême de feu du staff intérimaire, dirigé par Pape Thiaw et Teddy Pellerin.



Nommé le 4 octobre, soit deux jours après l'éviction surprise d'Aliou Cissé, ce duo aura la lourde tâche de renouer avec la victoire après deux matchs nuls à domicile contre la RD Congo et le Burkina Faso. Leur mission : redonner confiance aux supporters sénégalais.



Conscient des attentes, Pape Thiaw a exprimé hier jeudi en conférence de presse d’avant match l’importance de ce défi. « À notre niveau, nous sommes conscients de ce qui nous attend et ce que nous voulons faire pour le public sénégalais. Nous avons envie de faire de ce stade, le chaudron sénégalais. Les adversaires nous connaissent et savent qu’il n’est jamais facile de nous jouer. Alors il faudra se donner à fond pour redorer le blason de cette équipe nationale. Nous donnons rendez-vous au public demain (ce vendredi) », a-t-il déclaré.



Pour reprendre la tête du groupe L, actuellement occupée par le Burkina Faso, Pape Thiaw et son équipe devront impérativement s'imposer face aux Flames du Malawi. Ce premier test est important pour leur mission de qualifier le Sénégal pour la prochaine CAN.