Sénégal : Malick Gakou défie Mimi Touré et met en garde contre les attaques visant Ousmane Sonko

Le président du Grand Parti et membre de Pastef, Malick Gakou, a défié Aminata Touré, dite Mimi Touré, de révéler publiquement tout ce qu’elle saurait sur lui après que cette dernière a soutenu qu'elle détiendrait des informations sur lui. Il a défendu son intégrité et dénoncé également les attaques contre Ousmane Sonko.



« Je rends grâce à Dieu d’être un Sénégalais modèle, aux mains propres, irréprochable, intègre. Sur les 19 millions de Sénégalais, il n’y en a pas un qui pourra dire quelque chose sur moi. Encore moins Aminata Touré », a déclaré Malick Gakou dans l'émission de la Rfm matin.



Il a affirmé avoir toujours servi son pays dans le respect des principes d’intégrité et de loyauté. « Depuis que Dieu m’a donné la possibilité de servir mon pays, je l’ai servi avec les mains propres, avec intégrité, fidélité et patriotisme », a-t-il soutenu.



Malick Gakou a ensuite lancé un défi à l’ancienne Première ministre, l’invitant à apporter des éléments concrets sur son parcours. « Le fait de venir à la radio dire que oui, on se connaît, on se connaît dans quoi, on se connaît pourquoi ? (…) Je défie quiconque de mettre sur la table des Sénégalais quelque chose qui pourra lui faire dire qu’il connaît quelque chose de Malick Gakou. Elle ne le fera pas, puisque c’est impossible », a-t-il insisté.



Il a également pris la défense d’Ousmane Sonko, dénonçant les accusations visant le leader de Pastef. « Ce que je n’accepterai plus, et que je n’ai jamais accepté, c’est qu’on attaque mon président, le président Ousmane Sonko, sur la place publique, sur la base d’accusations fallacieuses », a-t-il déclaré.



Pour Malick Gakou, Ousmane Sonko mérite plutôt d’être encouragé dans son action en faveur du développement économique et social du Sénégal.