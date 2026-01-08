Sénégal–Mauritanie : la coopération militaire élargie à l’ensemble des forces de défense et de sécurité

Un communiqué conjoint a sanctionné la visite de travail et d’amitié du Premier ministre de la République islamique de Mauritanie au Sénégal. À l’issue de leurs échanges, les chefs de gouvernement Ousmane Sonko et Moctar Ould Djay ont annoncé l’élargissement de la coopération militaire entre les deux pays à l’ensemble des forces de défense et de sécurité, afin de mieux répondre aux défis sécuritaires communs dans la sous-région.



Les deux parties ont salué le caractère exemplaire de la coopération militaire, marquée par des opérations conjointes et des échanges réguliers entre les forces armées des deux pays. A cet égard, il a été convenu d’élargir la coopération opérationnelle aux autres forces de défense et de sécurité en vue d’une meilleure prise en charge des défis sécuritaires communs aux deux pays, précise le communiqué.



La question de la mobilité et de la gestion concertée des flux migratoires a fait l’objet d’échanges approfondis entre les deux délégations qui, après avoir rappelé les liens culturels et humains anciens entre les deux peuples, se sont engagées à poursuivre les efforts en vue de l’intégration socio- économique des communautés établies de part d’autre, pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle d’acteur économique et de pont entre les deux pays.



Dans le même esprit, les deux gouvernements ont réaffirmé leur engagement à prendre les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre intégrale de l’Accord sur les conditions d’entrée, de séjour et d’établissement des ressortissants respectifs des deux pays, signé le 02 juin 2025. A cet effet, il a été décidé de mettre en place, d’ici la fin du mois de février 2026, un comité mixte bilatéral chargé de suivre la mise en œuvre de cet Accord.