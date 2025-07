Sénégal : Moustapha Guirassy a reçu Pape Natango Mbaye, l’élève qui a décroché son bac en écrivant avec ses pieds

Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a reçu en audience Pape Natango Mbaye, élève au lycée de Ngane Saer (région de Kaolack), qui a obtenu son baccalauréat scientifique (S2) avec la mention Bien à la session 2025.



Malgré son handicap, le jeune bachelier a impressionné par sa détermination exceptionnelle, ayant composé ses épreuves en écrivant avec ses pieds. Une performance saluée par le ministre, qui a tenu à le féliciter personnellement pour son exploit et à l'encourager à poursuivre ses études avec la même volonté, indique une publication sur la page Facebook du ministère de l’Éducation nationale.



Cette rencontre était une occasion pour le ministère de l'Éducation nationale de mettre en valeur les talents et les capacités de tous les élèves, quelles que soient leurs situations.



Moustapha Mamba Guirassy a réaffirmé son engagement à soutenir les élèves en situation de handicap et à leur offrir les mêmes opportunités que leurs pairs pour réussir leurs études et participer au développement du pays.