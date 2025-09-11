Sénégal : Moustapha Guirassy reçoit plus de 3 millions de manuels et 50 000 tables-bancs pour la rentrée

À quelques semaines de la rentrée scolaire, le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a procédé ce jeudi à la réception du matériel destiné à préparer l’année académique 2025-2026.



À travers ce vaste programme de distribution, selon le ministre, l’État du Sénégal confirme son engagement à bâtir une école plus inclusive, équitable et innovante, où chaque élève, où qu’il se trouve, bénéficie des mêmes chances de réussite et où chaque enseignant dispose des conditions optimales pour transmettre le savoir.



Le lot réceptionné comprend :



- 50 000 tables-bancs neuves



- 3 389 838 manuels scolaires



- 500 000 kits scolaires complets



- 21 000 tableaux blancs



- Des milliers de mobiliers pour les enseignants et les bureaux administratifs.



Pour Moustapha Guirassy, ces équipements ne sont pas de simples fournitures : « ils incarnent notre volonté de replacer l’éducation au cœur du projet de transformation nationale Sénégal 2050, en faisant du savoir le moteur du développement humain, social et économique ».



Il a également salué la « contribution décisive de l’Armée et de la Gendarmerie nationale, ainsi que l’engagement sans faille des services du ministère » qui ont permis la mise en œuvre réussie de cette opération, comme il l’a indiqué sur sa page Facebook.



Rappelant que « l’éducation est l’affaire de tous, le ministre a appelé l’ensemble des acteurs et citoyens à s’unir autour de cette dynamique pour « redonner à nos écoles toute leur dignité et à nos enfants l’avenir qu’ils méritent. Ensemble, faisons de l’éducation le socle de la refondation du Sénégal ».