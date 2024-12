Sénégal : Ousmane Sonko annonce que les détournements de fonds seront sanctionnés

Le Premier ministre Ousmane Sonko, a réaffirmé avec fermeté sa position sur la lutte contre la corruption et le détournement des fonds publics, à l’occasion de la séance parlementaire du vendredi 27 décembre 2024, durant laquelle le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté sa Déclaration de Politique Générale (DPG).



En prenant la parole, Ousmane Sonko a évoqué un sujet brûlant et particulièrement sensible : la gestion des finances publiques. Selon lui, dans les jours à venir, la Cour des comptes rendra son rapport, un document très attendu qui pourrait avoir des conséquences lourdes pour certains responsables publics. « Tous ceux qui ont détourné l'argent du peuple le payeront cher », a déclaré le Premier ministre sénégalais, soulignant que ceux qui ont fauté dans la gestion des fonds publics devront rendre des comptes.



Ces propos viennent rappeler les tensions politiques sur les questions de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des deniers publics. Le Premier ministre a profité de cette occasion pour insister sur le fait qu’aucune impunité ne serait tolérée. "Je tiens à le dire ici à l'Assemblée nationale", a-t-il ajouté, réaffirmant son engagement pour une justice équitable et une gouvernance responsable.



La déclaration de Sonko survient alors que le rapport de la Cour des comptes pourrait mettre en lumière des irrégularités et des malversations dans l’utilisation des fonds publics. Cette annonce pourrait avoir un impact majeur, à la fois sur la scène politique sénégalaise et sur la confiance des citoyens dans les institutions publiques.



Dans ce contexte, le Premier ministre Ousmane Sonko a mis l'accent sur la nécessité d’assurer une transparence totale et un traitement rigoureux des cas de corruption, en vue de restaurer la confiance du peuple sénégalais dans ses dirigeants et ses institutions. Le message est clair : la gestion des finances publiques doit être irréprochable, et les responsables de toute mauvaise gestion devront répondre de leurs actes.