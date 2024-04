Sénégal - Ousmane Sonko nommé Premier ministre (Vidéo)

Par décret présidentiel émis ce mardi soir, le Président Bassirou Diomaye Faye a officiellement nommé Ousmane Sonko comme Premier ministre du Sénégal. Cette nomination marque un moment crucial dans la transition politique du pays, alors que le président élu met en place son équipe gouvernementale pour relever les défis nationaux et promouvoir le progrès et le développement.

Ousmane Sonko, figure de proue de la scène politique sénégalaise, est reconnu pour son engagement envers la lutte contre la corruption, la justice sociale et les droits des travailleurs. Ancien inspecteur des impôts et des domaines, Sonko a également fondé le parti politique PASTEF-Les Patriotes, où il a consolidé sa base de soutien en proposant des réformes audacieuses et en défendant les intérêts des citoyens ordinaires.

En tant que Premier Ministre, Sonko aura la responsabilité de diriger le cabinet et de coordonner les politiques gouvernementales conformément à la vision du Président Faye. Son expérience en tant qu'inspecteur des impôts et son engagement envers la justice sociale seront des atouts précieux alors qu'il travaillera à mettre en œuvre un programme de développement inclusif et équitable pour tous les Sénégalais.