Sénégal: Pape Matar Sarr, Nampaly, Mame Baba Thiam et 06 membres du staff positifs au Covid 19 (FSF)

Selon un communiqué de la Fédération sénégalaise de Football (FSF) trois (03) Joueurs (Pape Matar SARR, Nampalys MENDY et Mame Baba THIAM) et six (06) membres de l’encadrement sont positifs au Covid 19.

« La Fédération Sénégalaise de Football informe qu’à l’issue des derniers Tests RT PCR effectués hier dans la nuit, au retour de la cérémonie de remise du drapeau par le Chef de l’Etat , les résultats de trois (03) Joueurs ( Pape Matar SARR, Nampalys MENDY et Mame Bamba THIAM, (ils veulent écrire Mame Baba Thiam qui évolue en Turquie, Ndlr)) et de six (06) membres de l’encadrement sont revenus POSITIFS », précise le communiqué de l’instance dirigeante, signé par le Secrétaire General, Victor Seh CISSE.



Selon le document, cette situation a naturellement entraîné le « report du départ ce mercredi 05 janvier à 10 heures, par vol spécial affrété par l’Etat du Sénégal pour acheminer la délégation au Douala (Cameroun) », poursuit le communiqué.



Tenant compte de ces cas positifs et asymptomatiques, « la FSF a pris toutes les dispositions pour la prise en charge effective des personnes concernées en attendant la négativation de leurs Tests RT PCR avant de pouvoir les acheminer vers Bafoussam dans les meilleures conditions », ajoute le communiqué.