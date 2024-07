Sénégal - Premier Bet : l'entreprise met la clef sous le paillasson à cause de la fiscalité

L'entreprise de paris sportifs Premier Bet a annoncé la fermeture de ses agences à partir du 31 juillet 2024. Cette fermeture est liée au fait que la société n'est pas en mesure de payer le montant dû après un redressement fiscal, selon un ancien employé victime de licenciement abusif. Celui-ci, contacté par PressAfrik, affirme que « les responsables voulaient fuir et laisser leurs matériels sur place ».



Ayant eu écho de cette information, les employés de la société ont publié un communiqué pour réclamer ce qui leur revient de droit.



En effet, Premier Bet a informé ses employés de cette fermeture via un message WhatsApp, sans mentionner le paiement de leurs indemnités dues.



Ils dénoncent fermement ce qu'ils qualifient d’« injustice » et appellent l’entreprise à respecter les règles et règlements relatifs à l'exécution d’un contrat de travail.



À cet effet, les travailleurs de Premier Bet annoncent la tenue d'une conférence de presse ce samedi 27 juillet pour revendiquer leurs droits.