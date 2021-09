Sénégal-Togo de ce mercredi: les « Lions » débutent la campagne éliminatoire pour le Mondial 2022

Gagner pour lancer cette campagne éliminatoire. Tel sera le maître mot des « Lions » du Sénégal qui vont en découdre avec les « Eperviers » du Togo. Les hommes de Cissé ont pour objectif de remporter le premier match des éliminatoires du Mondial 2022.

Grandissimes favoris de cette poule, les coéquipiers de Sadio Mané doivent assurer leur statut et remporter le duel contre les Togolais.



Cette rencontre sera une nouvelle occasion pour les « Lions » de montrer un visage reluisant durant cette partie.

Pour y arriver, les hommes d’Aliou Cissé devront éviter de faire la deuxième période contre la Zambie et la première mi-temps contre le Cap-Vert lors des matchs amicaux de juin, où ils ont fait preuve de suffisance.



Invaincus au stade Lat Dior, mais aussi à domicile depuis 2012, les « Lions » ont gagné cinq matchs contre un seul nul (5 victoires, 1 nul), a rappelé le quotidien sportif « Stades ».



Pas qualifié pour la CAN 2022, le Togo se déplace à Thiès avec l’ambition de donner du fil à retordre aux « Lions » et défendre ses chances en vue de la qualification. Les "Eperviers" voudront imiter leurs aînés qui avaient tenu en échec le Sénégal (2-2), le 18 juin 2005, l’attaquant togolais, Emmanuel Adebayor brisait ainsi le rêve de la génération des Henri Camara et El Hadj Diouf de participer à la Coupe du monde 2006.



Selon « Stades », le sélectionneur du Togo a récupéré son capitaine Djene Dakonam (Getafe), sorti sur blessure dimanche lors de la 3ème journée de championnat contre Barcelone. Le capitaine a participé l’intégralité de la séance d’hier mardi.